Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Tấn Phú chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nhân trẻ trên địa bàn thành phố trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng bày tỏ mong muốn, đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản lĩnh trên thương trường; không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với hoạt động Hội Doanh nhân trẻ thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đây chính là nguồn động viên quan trọng để hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng.

Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai sẽ tiếp tục nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác giữa các hội viên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao lẵng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai. Ảnh: Nga Sơn

Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đối với hoạt động của hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trẻ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Đồng Nai.