Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao lẵng hoa chúc mừng Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố. Ảnh: Vương Thế

Chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú nhận định: Đồng Nai là địa phương có kinh tế lớn, cộng đồng doanh nghiệp đông đảo. Những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nhân trên địa bàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội đã góp phần giúp thành phố phát triển mạnh mẽ cũng như chăm lo tốt đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Các doanh nhân phát huy sự năng động, sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng các tổ chức trên địa bàn thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đặng Văn Điềm cảm ơn sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư. Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối hiệp hội ngành nghề, hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp, làm cầu nối truyền tải ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đến cơ quan Nhà nước. Song song đó phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng.