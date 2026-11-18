Chiều 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị và Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ủy ban MTTQ Việt Nam phường báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong năm 2026, các tổ dân phố đã tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh khuyến học, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện hòa giải ở cơ sở… Qua đó, tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết và vai trò tự quản của Nhân dân tại khu dân cư. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động được hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, các khu dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng. Công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Lãnh đạo phường đã trao 153 suất quà cho các hộ cận nghèo; 46/47 tổ dân phố trao 1.321 phần quà với tổng trị giá gần 269 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ dân phố biểu dương 40 tập thể, 84 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm đại đoàn kết” năm 2026, thu hút 10 đội liên quân đến từ 47 Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tham gia. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội đạt giải.