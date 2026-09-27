Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang: Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội

Đến hết quý III/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao, nhất là về công tác an sinh xã hội. Những tháng cuối năm, cơ quan tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ đã đạt được, tăng cường vận động các nguồn lực, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ ấm áp mới được hỗ trợ sửa chữa, bà Bùi Thị Túc (số 17/10/12 Hoàng Diệu) bày tỏ đầy hạnh phúc: “Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận và bà con lối xóm. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn với gia đình tôi lúc khó khăn”. Ông Ngụy Văn Tư - Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 Hoàng Diệu cho biết: “Vợ chồng bà Túc đã hơn 80 tuổi; chồng bà bệnh nặng, phải ngồi xe lăn. Nhiều năm qua, ông bà sống trong căn nhà đã xuống cấp, mái tôn dột nát… Tháng 5-2026, chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân đã ủng hộ ông bà 20 triệu đồng để thay toàn bộ mái tôn, gia cố lại căn nhà. Đây là tình cảm, sự sẻ chia của khu dân cư với gia đình bà Túc”.

Tổ dân phố 1 Hoàng Diệu chia vui với bà Bùi Thị Túc trong ngày bàn giao căn nhà đã được sửa chữa.

Cũng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cuối tháng 8, biết tin bà Vũ Kim Chi, người bán bánh dạo ở số 164/10 Dã Tượng qua đời, nhà chỉ còn 1 người con đang đi học, Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân phố 1 Hoàng Diệu đã kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ gia đình lo tang sự. Chỉ sau vài giờ vận động, cả tổ góp được 19 triệu đồng, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người thân.

Tinh thần sẻ chia đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lan tỏa mạnh mẽ. Giữa tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường khởi công sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Đoàn Thị Mỹ (số 79/1/1 Vạn Hòa). Nhận 30 triệu đồng do cán bộ, hội viên đóng góp, ông Đoàn Văn Chánh, chồng bà Mỹ chia sẻ: “Căn nhà của vợ chồng tôi chỉ hơn 11m², mái dột, nền thấp, hễ mưa xuống là ngập, sàn gác cũng mục… Vợ tôi bị tai biến đã 17 năm, tôi làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Gia đình đã muốn sửa nhà từ 3 năm trước nhưng không có điều kiện. Nếu không được hỗ trợ, chắc đến giờ tôi cũng chưa sửa nhà được”.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường động viên ông Đoàn Văn Chánh trong ngày khởi công sửa chữa nhà.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 5 triệu đồng/em từ Quỹ Vì người nghèo; phối hợp tổ chức mừng thọ cho 50 người cao tuổi; vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 745 đơn vị máu... Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 3 hộ phụ nữ với tổng trị giá 10 triệu đồng; duy trì đỡ đầu 5 trẻ mồ côi với mức 500.000 đồng/tháng/em. Công đoàn phường tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” với 200 suất ăn và trao 12 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Hoàn thành sớm các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được giao 2 nhiệm vụ trọng tâm, 1 nhiệm vụ đột phá. Đến nay, các nhiệm vụ này đều được triển khai đúng định hướng và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành nhiệm vụ đột phá vượt chỉ tiêu, vận động được 229 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 16,8% so với số người tham gia năm 2025 (196 người), vượt chỉ tiêu giao 6,8%.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đến giữa tháng 9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu giao (ít nhất 10 nhà, hoàn thành trước ngày 30-11). Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp vận động xây dựng 10 nhà với tổng trị giá 610 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn phường vận động sửa chữa 3 nhà, tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao thư cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 nhà Đại đoàn kết, tháng 5-2026.

Việc đổi mới phương thức hoạt động cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường triển khai thường xuyên, liên tục theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giai đoạn 2026 - 2030 được ban hành và triển khai từ tháng 5. Các nhóm zalo khu dân cư, nền tảng trực tuyến được duy trì, góp phần phản ánh thông tin kịp thời. Mặt trận phường tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng xử lý, phản hồi ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nhằm mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, Mặt trận phường còn triển khai hòm thư điện tử phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại 36/36 tổ dân phố. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri; hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các đồ án, dự án quy hoạch trên địa bàn; hội nghị cộng đồng dân cư để bầu tổ trưởng tổ dân phố; giám sát, hỗ trợ 60 đại diện hộ dân Tổ dân phố Vũng Ngán bốc thăm đất tái định cư; phối hợp kiểm tra 6 cơ sở cho thuê xe máy; tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, những tháng cuối năm, cơ quan sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ đã đạt được, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường vận động các nguồn lực, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.