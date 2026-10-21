Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết

Sáng 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang đã bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Tống Thị Thanh Tâm (số 218/10 Trần Phú, Tổ dân phố Tây Sơn) và gia đình ông Trần Văn Khoa (số 125/16A Hà Thanh, Tổ dân phố Vạn Trung).

Lãnh đạo phường Nha Trang trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà hộ bà Tống Thị Thanh Tâm.

Căn nhà của gia đình bà Tống Thị Thanh Tâm được xây 2 tầng trên diện tích hơn 70m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 289 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn (trụ sở phường Đông Ninh Hòa) hỗ trợ 70 triệu đồng; gia đình, họ hàng của bà Tâm hỗ trợ gần 219 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Nha Trang trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà hộ ông Trần Văn Khoa.

Căn nhà của gia đình ông Trần Văn Khoa được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 33 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của phường hỗ trợ 30 triệu đồng, người dân trong Tổ dân phố Vạn Trung hỗ trợ hơn 3 triệu đồng.

Các chi hội tặng quà cho gia đình bà Tâm.

Dịp này, các chi hội, tổ dân phố tặng 2 gia đình nhiều phần quà, vật dụng sinh hoạt, đồ gia dụng.