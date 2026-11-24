Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phường Nam Nha Trang năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), sáng 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang tổ chức Lễ khởi công xây tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo.

Các đại biểu và gia đình bà Bay thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà.

Đó là hộ bà Mai Thị Bay (ở số 58 Núi Cấm 1, Tổ dân phố Thái Thông 2, phường Nam Nha Trang). Căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, dự kiến hoàn thành sau 45 ngày thi công. Tổng kinh phí xây dựng 240 triệu đồng, trong đó, Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 50 triệu đồng; Khối thi đua các ngân hàng 1 hỗ trợ 60 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng.

Lãnh đạo phường thực hiện nghi thức trao tặng kinh phí xây nhà cho hộ bà Bay.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường thực hiện nghi thức trao tặng kinh phí của Quỹ Cứu trợ tỉnh cho gia đình.

Số kinh phí này sẽ được giải ngân thành 3 đợt: Đợt 1 trao 60 triệu đồng trong ngày khởi công; đợt 2 trao 60 triệu đồng khi bắt đầu thi công phần gác lửng; đợt cuối trao 70 triệu đồng còn lại khi hoàn thành toàn bộ phần thô. Ngoài ra, khi khánh thành và bàn giao nhà, địa phương sẽ trao tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Gia đình bà Bay có 6 nhân khẩu, sống chung trong căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m², đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà Bay đã cao tuổi, có 1 con gái bị bệnh, hạn chế khả năng lao động; con trai út đã lập gia đình, thu nhập không ổn định và 2 cháu nhỏ đang đi học. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ lao động tự do và phụ giúp việc nhà; hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tự xây lại nhà ở.