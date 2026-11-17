Sáng 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: Gia đình bà Cao Thị Phương (Tổ dân phố Ninh Thủy 1), Nguyễn Thị Thanh Hồng (Tổ dân phố Ninh Thủy 2) và Nguyễn Thị Bằng (Tổ dân phố Hòn Khói). Mỗi căn nhà có diện tích 30m², kinh phí xây dựng 100 triệu đồng do Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam tài trợ.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp tặng quà mừng nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hồng.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp tặng quà mừng nhà mới cho gia đình bà Cao Thị Phương.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa và đại diện doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp tặng quà mừng nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Bằng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước cải thiện đời sống; qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.