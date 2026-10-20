Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Chiều 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ ngày 17-10 đến 18-11). Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các tổ dân phố, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” phường vận động được gần 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây mới 1 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 2 căn nhà với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn; trao phương tiện sinh kế cho 5 hộ cận nghèo và tặng hơn 550 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dịp Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động, tiếp nhận gần 2,7 tỷ đồng Quỹ cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đến nay đã phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho người dân.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Dịp này, phường cũng trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 30 triệu đồng; trao phương tiện sinh kế cho 5 hộ dân, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và người dân tiếp tục chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao quà và phương tiện sinh kế giúp các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Ngay tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tiếp nhận hơn 370 triệu đồng từ sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Cán bộ, đảng viên ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại hội nghị phát động.