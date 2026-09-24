Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội 2 dự thảo quyết định quan trọng

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm xem xét, góp ý đối với dự thảo quyết định ban hành quy định, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung trọng tâm của 2 dự thảo quyết định. Đối với dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố, các ý kiến đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết ban hành văn bản trong bối cảnh toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp, giảm từ 1.462 thôn, xóm, tổ dân phố xuống còn 917 thôn, xóm, tổ dân phố. Các đại biểu tập trung làm rõ tính phù hợp của dự thảo đối với các nội dung về thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư theo đúng tinh thần Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/5/2026, quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ quản lý, sử dụng cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp bộ máy, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện tại cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự. Nhấn mạnh, các ý kiến phản biện tại hội nghị là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo quyết định. Việc ban hành các quyết định này phải đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật mới, phù hợp với mô hình tổ chức và điều kiện thực tế của tỉnh sau khi sắp xếp các đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở.