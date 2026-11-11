Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy xi măng Long Sơn trao 500 triệu đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện doanh nghiệp cho biết, trong 13 năm đầu tư tại Thanh Hóa, công ty luôn tích cực đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế và xây dựng nông thôn mới. Hiện công ty đang trực tiếp hỗ trợ khoảng 200 học sinh, sinh viên đến khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định.

Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy xi măng Long Sơn phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp người nghèo, người yếu thế có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả thiết thực trong cộng đồng.