Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Đại diện Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đã trao 513 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của các thành viên Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái.

Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng hành, chung tay đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, giúp người nghèo có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Quỹ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, góp sức thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất và chăm lo đời sống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, bảo đảm các nguồn lực đến đúng người cần hỗ trợ, phát huy hiệu quả thiết thực trong cộng đồng.