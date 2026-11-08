Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai chương trình 'Vinh danh người truyền lửa'

Dự hội nghị có đồng chí Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng Ban tổ chức chương trình; đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, trong danh sách 150 gương mặt truyền cảm hứng toàn quốc, Cao Bằng có 5 đại diện, trong đó, 2 cá nhân được vinh danh trong Top 15 gương mặt tiêu biểu toàn quốc, gồm: ông Phương Nam Khánh, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Hà Kim Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Cao Bằng Hóng.

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu có đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, như: phát triển cộng đồng, giáo dục, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên những tấm gương bình dị, có nhiều đóng góp thực chất, bền bỉ cho cộng đồng nhưng chưa được truyền thông rộng rãi.

Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 11 hồ sơ giới thiệu; đang tiến hành rà soát, thẩm định thông tin, tài liệu minh chứng để lựa chọn tối đa 10 cá nhân gửi Báo Đại Đoàn Kết xem xét, vinh danh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất tiêu chí, định hướng lựa chọn nhân vật; quy trình tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin và tài liệu minh chứng; thảo luận phương thức phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu về các cá nhân được giới thiệu; thống nhất đầu mối và tiến độ triển khai trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quang nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu nhân vật cần bảo đảm khách quan, đúng tiêu chí, chú trọng những cá nhân có việc làm cụ thể, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các xã, phường tiếp tục phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng các đề cử của tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Trương Thành Trung, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu tại hội nghị.

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Trương Thành Trung, Trưởng Ban tổ chức chương trình thông tin về mục đích, ý nghĩa, tiến độ chương trình "Vinh danh người truyền lửa” nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bằng tinh thần tử tế, bền bỉ và đổi mới. Mục tiêu của chương trình là lan tỏa các giá trị tích cực, đặc biệt trong giới trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên; từ đó góp phần nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong cộng đồng.

Từ danh sách đề cử trên cả nước, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 150 cá nhân vào vòng bình chọn công khai, sau đó, vinh danh 15 gương mặt tiêu biểu. Kết quả được đánh giá trên cơ sở 70% điểm từ hội đồng thẩm định và 30% từ bình chọn của công chúng.