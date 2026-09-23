Ủy ban MTTQ tỉnh bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ mặt trận cơ sở

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được tập huấn, trao đổi nghiệp vụ các nội dung gắn với hoạt động mặt trận ở cơ sở, gồm: Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giới thiệu Cổng thông tin “Lắng nghe dân nói”; hướng dẫn kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận; sử dụng hệ thống tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; trao đổi về công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận ở các cấp...

Qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở và ban công tác mặt trận khu dân cư cập nhật kiến thức, thống nhất phương pháp và nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.