Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh Ngô Biên Cương trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Từ Minh Huy.

Gia đình ông Từ Minh Huy (SN 1960) thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu do suy thận. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nhưng không có điều kiện xây mới, sửa chữa.

Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 80m2, tổng kinh phí 443 triệu đồng. Trong đó, MTTQ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng, đối ứng của gia đình 135 triệu đồng, anh em dòng họ hỗ trợ 165 triệu đồng, tổ dân phố hỗ trợ ngày công trị giá 43 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Lạng Giang tặng quà cho gia đình ông Từ Minh Huy.

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm cũng như cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của Ủy ban MTTQ phường Lạng Giang trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cũng như hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết, chung tay của cấp uỷ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Yên Mỹ 2 cùng gia đình, dòng họ và người thân trong việc hỗ trợ gia đình ông Huy hoàn thiện ngôi nhà để đưa vào sử dụng trong dịp xã Lạng Giang trở thành phường Lạng Giang; tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thôn tặng quà cho gia đình ông Từ Minh Huy.

Ông Ngô Biên Cương đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đối với công tác giảm nghèo bền vững. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo kiến thức trong lao động, sản xuất, sinh kế để chủ động vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, chủ động, sáng tạo trong triển khai vận động kinh phí để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với các hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chương trình An sinh xã hội năm 2026. Quan tâm, sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm.

“MTTQ không chỉ vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở mà cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các gia đình có sinh kế lâu dài, tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống - ông Ngô Biên Cương nhấn mạnh.

Qua tổng hợp, báo cáo của các phường, xã trên địa bàn Thành phố, năm 2026 còn 528 hộ cần được hỗ trợ xây mới nhà Đại Đoàn kết. Đến nay, Ban Thường trực - Ban Vận động Thành phố đã hỗ trợ đợt I, đối với 176 hộ gia đình, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà với tổng kinh phí 17 tỷ 600 triệu đồng; hiện tại còn 352 hộ gia đình được các địa phương đang rà soát, chuẩn bị hồ sơ để thực hiện hỗ trợ.