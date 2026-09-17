Ủy ban Mặt trận xã Thăng An nghiệm thu, bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết

Nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Đoàn Thị Thắm (người thứ 7 từ trái qua) Ảnh: HỒNG NĂM

Ngôi nhà có diện tích 75m², được xây dựng bảo đảm các tiêu chí tường gạch, trụ bê tông, mái lợp tôn, nền lát gạch men, đặc biệt có thêm 1 phòng ngủ đổ bê tông cốt thép kiên cố nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng; trong đó, Quỹ cứu trợ năm 2026 do Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Nam tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Trước đó, tại thôn Hưng Mỹ, Ủy ban Mặt trận xã Thăng An cũng tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phượng (hơn 70 tuổi), thuộc diện neo đơn, không nơi nương tựa. Nhiều năm qua, bà sống nương nhờ người thân, hàng xóm, thu nhập bấp bênh từ nghề phụ việc tại các hàng quán nhỏ ở chợ Hưng Mỹ.

Sau gần 2 tháng thi công (từ cuối tháng 6/2026 đến đầu tháng 9/2026), ngôi nhà hoàn thành với diện tích hơn 30m². Tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng; trong đó Quỹ vì người nghèo xã Thăng An hỗ trợ 60 triệu đồng, bà Phượng tích lũy và vay mượn 20 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm và bà con xóm làng chung tay giúp đỡ.

Trong ngày nhận nhà mới, nhiều người dân quanh xóm chợ Hưng Mỹ đã quyên góp, mua tặng bà Phượng bộ bàn ghế nhựa, giường, tủ, bếp... giúp bà ổn định cuộc sống.