Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao biển ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026.

Dự buổi tiếp nhận có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Những năm qua, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh. Từ nguồn lực vận động được, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh đã góp phần quan trọng để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái” và chăm lo tốt hơn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch của Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh về tổ chức vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026, thời gian vận động được thực hiện từ ngày 17/10/2026 đến hết ngày 18/11/2026.

Sau thời gian vận động, đến ngày 17/11/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là hơn 33,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend (phường Hoa Lư) trao biển ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hân (phường Hoa Lư) trao biển ủng hộ 40 triệu đồng vào vào Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh 2026.

Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền 390 triệu đồng, trong đó Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư) ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty TNHH khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend (phường Hoa Lư) ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hân (phường Hoa Lư) ủng hộ 40 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chung tay ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, sự ủng hộ này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là nguồn lực để động viên, chăm lo cho người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết sử dụng nguồn Quỹ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần động viên, chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn…vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh tiếp tục kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân vào Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026, nhằm tạo nguồn lực chăm lo tốt hơn cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.