Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng: Lắng nghe, giám sát để tạo đồng thuận trong xử lý vi phạm

Tại phường Kiến Hưng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xác định rõ vai trò cầu nối, đồng hành với cư dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng về nội dung này.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng Hoàng Thị Huyền Trang. Ảnh PV

- Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND đã xác định các cơ chế, chính sách xử lý những tồn tại, vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có dự án tại toà nhà CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát huy vai trò như thế nào trong tuyên truyền, giúp cư dân tòa nhà hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương và phương án xử lý, thưa bà?

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng xác định, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp và đời sống của đông đảo cư dân tại CT6 Kiến Hưng.

Trên cơ sở Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; cung cấp thông tin chính thống, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc xử lý các tồn tại, vi phạm, đồng thời nắm được các cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi của người mua nhà.

Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tinh thần: Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, nhưng phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Qua đó, vận động cư dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố, cùng phối hợp thực hiện vì lợi ích chung và sự phát triển bền vững của đô thị.

- Để tạo sự đồng thuận, hạn chế những băn khoăn, phát sinh trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng sẽ triển khai những giải pháp gì nhằm nắm bắt dư luận, tăng cường đối thoại và giữ ổn định địa bàn?

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng xác định, muốn tạo được sự đồng thuận thì trước hết phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Chúng tôi sẽ phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng để thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cư dân; kịp thời tổng hợp những vấn đề còn băn khoăn, những kiến nghị chính đáng để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kiến Hưng xác định, muốn tạo được sự đồng thuận thì trước hết phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Ảnh PV

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, trao đổi, đối thoại với người dân; tạo điều kiện để cư dân được tiếp cận thông tin chính thống, trực tiếp trao đổi và được giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chúng tôi mong muốn mỗi người dân bình tĩnh, khách quan, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, tôn trọng pháp luật, không để những thông tin chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

- Một trong những vấn đề cư dân quan tâm là quyền lợi của từng nhóm, nhất là những trường hợp được tiếp tục ở lại hoặc phải di dời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ thực hiện giám sát như thế nào để bảo đảm các chính sách được triển khai đúng quy định?

- Với chức năng giám sát và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi quá trình triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và có sự tham gia giám sát của người dân.

Trọng tâm giám sát là việc thực hiện các chính sách đối với từng nhóm cư dân; việc công khai phương án xử lý; các điều kiện tiếp tục được ở lại, chính sách bồi thường, hỗ trợ, bố trí chỗ ở và bảo đảm ổn định đời sống đối với trường hợp phải di dời.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng sẽ quan tâm, giám sát việc thực hiện nguyên tắc không buộc người mua nhà không có lỗi trong vi phạm của chủ đầu tư phải gánh chịu chi phí khắc phục hậu quả do chủ đầu tư gây ra; việc thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích theo quy định của Nghị quyết.

Tòa nhà CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đ. Đạt

Thông qua hoạt động giám sát, nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị sau giám sát.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường có kiến nghị gì về cơ chế phối hợp để ý kiến, kiến nghị của cư dân được tiếp thu, giải quyết kịp thời, thưa bà?

- Yếu tố quan trọng nhất để tạo sự đồng thuận chính là sự công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe, được giải thích rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của mình, đồng thời thấy được sự nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện thì niềm tin và sự đồng thuận sẽ được củng cố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng kiến nghị, tăng cường cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đại diện cư dân; duy trì đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân loại kiến nghị, có trách nhiệm phản hồi rõ ràng đối với từng nhóm vấn đề. Chúng tôi cũng mong muốn cư dân phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, đồng hành với chính quyền, tích cực tham gia giám sát, phản ánh những vấn đề phát sinh trên tinh thần xây dựng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng xác định sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền; góp phần đưa chủ trương của thành phố đi vào cuộc sống, bảo đảm đúng pháp luật, hợp lòng dân, giữ vững ổn định địa bàn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.