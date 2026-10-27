Ủy ban Liên hợp quốc cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh tại Palestine

Khói bốc lên sau khi Israel phá hủy các công trình nhà ở phía đông Deir al-Balah vào ngày 26-8-2026

Báo cáo được công bố ngày 26-10 cho biết, Israel đã phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người gồm: tiêu diệt, đàn áp, tra tấn và các hình thức bạo lực tình dục khác tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cố ý nhắm vào dân thường Palestine khi tiếp tục thực hiện hành vi diệt chủng ở Gaza.

Tại Bờ Tây, tình hình đã xấu đi nghiêm trọng kể từ ngày 7-10-2023. Ủy ban kết luận người Palestine ở Bờ Tây đang bị nhắm mục tiêu dựa trên quốc tịch, chủng tộc và sắc tộc, giới tính và độ tuổi.

Tại Gaza, báo cáo cho rằng chính quyền và lực lượng Israel tiếp tục thực hiện các hành vi diệt chủng ngay cả sau thỏa thuận được gọi là ngừng bắn, với ý định tiêu diệt người Palestine toàn bộ hoặc một phần.

Trong khuôn khổ điều tra rộng hơn về nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng tái diễn và xung đột kéo dài, báo cáo kết luận Israel đã tìm cách mở rộng lãnh thổ và đẩy người Palestine ra khỏi nhà cửa của họ thông qua bạo lực kể từ cuộc chiến 1947-1948.

Ủy ban đã đưa ra một số khuyến nghị đối với các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế.

Theo đó, Israel cần tuân thủ ý kiến tư vấn tháng 7-2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, lập tức chấm dứt chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Palestine, di dời toàn bộ người định cư và các khu định cư.

Israel cũng cần chấm dứt và đảo ngược việc tịch thu, chiếm đoạt tài sản của người Palestine, việc dành đất của người Palestine cho mục đích quân sự và trả lại toàn bộ đất bị tịch thu cho chủ sở hữu Palestine.

Đây là báo cáo thứ hai trong vòng hơn một tháng qua của ủy ban này cáo buộc Israel diệt chủng tại Gaza. Trước đó, báo cáo tháng 9-2025 đã đưa ra kết luận tương tự.

Phái đoàn thường trực của Israel tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva nói rằng báo cáo nói trên là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch của nhóm điều tra nhằm bôi nhọ Israel.

Phái đoàn Israel cho rằng cộng đồng quốc tế phải bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này, phủ nhận các kết luận của ủy ban và yêu cầu giải tán ủy ban này.

Theo Xinhua, Times of Israel