Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. Cùng dự có đại biểu cấp cao hai nước; đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.