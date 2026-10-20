Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương
Chiều 20/10, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 Luật.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--uy-ban-kinh-te-va-tai-chinh-cua-quoc-hoi-tan-thanh-su-can-thiet-sua-doi--bo-sung-4-luat-thuoc-linh-vuc-cong-thuong-559571.htm