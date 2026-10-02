Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát nhiều nội dung trọng tâm tại Nghệ An

Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Ghi nhận quyết tâm, nỗ lực và những kết quả bước đầu

Sau thời gian triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2026, tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130/130 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ bước đầu gắn với các bài toán thực tiễn, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện, chẩn đoán sớm ung thư vú; đánh giá, dự báo xói mòn, sạt lở đất; quản lý, điều hành văn phòng; nghiên cứu gen và công nghệ sinh học trong y tế, nông nghiệp.

Đặc biệt, ngày 30/9/2026, Nghệ An ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Triệu Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài được tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, từng bước đi vào thực chất.

Đến nay, tỉnh đã rà soát, cập nhật 162 dự án vào danh mục theo dõi, chỉ đạo, gồm 151 dự án ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, có 26 dự án hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; trong đó, 13 dự án đã hoàn thành, đưa vào hoạt động; 8 dự án được tháo gỡ để tiếp tục triển khai; 5 dự án được chấm dứt, thu hồi.

Các dự án đã xử lý có tổng diện tích khoảng 1.424 ha, tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng, số tiền sử dụng đất đã nộp khoảng 3.195 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, 82 dự án đã có chủ trương, phương án xử lý tháo gỡ, trong đó, nhiều dự án đang được thanh tra, hoàn thiện thủ tục; 54 dự án tiếp tục được rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý. Qua đó, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực, thúc đẩy tiến độ triển khai và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong hơn 1 năm rưỡi, tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn; xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cần đánh giá thực chất việc bố trí, giải ngân nguồn lực, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết; làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang cũng ghi nhận tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài từ trước khi có Kết luận 24. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các chỉ thị và triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của Trung ương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh Nghệ An tổng rà soát lại để có số liệu chính xác số lượng dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Việc phân loại phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng sở, ngành, bảo đảm không bỏ sót dự án cần được tháo gỡ.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án. Từ đây, xác định rõ sai phạm, mức độ và căn cứ vào các quy định để đề ra phương án xử lý, tháo gỡ dứt điểm trên cơ sở xây dựng lộ trình, đường găng tiến độ của từng dự án. Việc tháo gỡ phải gắn với xử lý đầy đủ các vi phạm, xác định trách nhiệm và không được hiểu là hợp thức hóa sai phạm.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình tổ chức triển khai, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó, làm rõ nội dung, phạm vi và các vấn đề trọng tâm của cuộc giám sát. Những nội dung được các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, góp ý cần được nghiên cứu, giải trình và thể hiện cụ thể ngay trong báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và chi tiết hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát. Qua cuộc giám sát, tỉnh cần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bảo đảm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Thành viên Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát trong việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kỹ, phân loại cụ thể từng dự án, làm rõ dự án nào đã có quan điểm xử lý, dự án nào còn vướng mắc, nguyên nhân vướng mắc và hướng giải quyết.

Quan điểm của tỉnh là những trường hợp nhà đầu tư còn năng lực, còn nhu cầu và đủ điều kiện thì tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện; trường hợp không còn khả năng hoặc vi phạm thì phải kiên quyết xử lý theo quy định.