Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tính đến ngày 21/10, cấp ủy các cấp triển khai 144/183 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2026, đạt 78,69%, trong đó, có 112 cuộc đã ban hành thông báo kết luận. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, việc chấp hành những điều đảng viên không được làm. UBKT các cấp triển khai 100/141 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 70,92%, trong đó, kết luận đối với 81 cuộc, đạt 81%.

UBKT Tỉnh ủy ban hành và triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 69 cán bộ, công chức. Qua xác minh không có cán bộ, công chức vi phạm quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập phải xử lý theo quy định. 56/56 UBKT đảng ủy xã, phường ban hành kế hoạch và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đối với 320 cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. 100% đơn vị hoàn thành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; qua xác minh kết luận 299 cán bộ, công chức thực hiện tốt, 21 cán bộ công chức thực hiện chưa tốt, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số hạn chế, như: tiến độ kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn chậm, phương pháp giám sát chưa đổi mới; công tác chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng còn khó khăn. Nên đưa tiêu chí hoàn thành công tác khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng quý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đổi mới công tác tổ chức thực hiện từ thụ động sang chủ động; tổ chức bám nắm địa bàn; nâng cao trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoàn thành chương trình năm 2026 đúng tiến độ, chất lượng.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực; chú trọng những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức Đảng, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định, thời hạn, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Kịp thời xem xét, xử lý nghiêm tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo quy định, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng; tập trung chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu; từng bước hình thành, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT cấp xã, nhất là cán bộ mới được kiện toàn; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa UBKT các cấp với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan; chủ động trao đổi, cung cấp, phối hợp xác minh, xử lý thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.