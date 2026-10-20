Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 16

Các đại biểu dự kỳ họp

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng và dự thảo Thông báo kết luận đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Tân.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và ý kiến của các thành viên dự họp, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo, thông báo kết luận.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến về tờ trình đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với một số đảng viên. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy thống nhất với nội dung tờ trình.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Kết luận kỳ họp, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên UBKT Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, thông báo kết luận, tờ trình; tổ chức thực hiện các nội dung đã được kỳ họp thống nhất, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của Đảng.