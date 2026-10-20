Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 16
Sáng 20/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng và dự thảo Thông báo kết luận đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Tân.
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và ý kiến của các thành viên dự họp, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo, thông báo kết luận.
Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến về tờ trình đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với một số đảng viên. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy thống nhất với nội dung tờ trình.
Kết luận kỳ họp, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên UBKT Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, thông báo kết luận, tờ trình; tổ chức thực hiện các nội dung đã được kỳ họp thống nhất, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của Đảng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-ky-hop-thu-16-5106916.html