Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên, nguyên cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Bảo Lâm (cũ).

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, các đồng chí: Lục Văn Thư, đảng viên Chi bộ xóm Tây Nam, thuộc Đảng bộ xã Bảo Lâm, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Bảo Lâm cũ; Phan Đoạn Dân, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế, thuộc Đảng bộ xã Quảng Lâm, nguyên viên chức Ban Quản lý dự án huyện Bảo Lâm cũ; Nông Đông Hưng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, thuộc Đảng bộ xã Nam Quang, nguyên kế toán Ban Quản lý dự án huyện Bảo Lâm cũ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn Phia Cọ (xã Nam Cao) - Cốc Páp (xã Thạch Lâm), huyện Bảo Lâm (cũ). Vi phạm của 3 đồng chí làm ảnh hướng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lục Văn Thư; khiển trách đối với đồng chí Phan Đoạn Dân và đồng chí Nông Đông Hưng.