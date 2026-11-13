Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 17

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Sau khi xem xét báo cáo của Phòng Nghiệp vụ II về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Kim Vy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của đồng chí Hoàng Kim Vy gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm mất uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đang sinh hoạt, công tác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Căn cứ Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Kim Vy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.