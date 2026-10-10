Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp 11

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp 11 UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại kỳ họp UBKT Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận theo thẩm quyền một số nội dung:

1. Sau khi nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với Đảng ủy Thi hành án Dân sự tỉnh và đảng viên là cấp trưởng, cấp phó Thi hành án Dân sự tỉnh. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Thi hành án Dân sự tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án; ban hành Cẩm nang hướng dẫn công tác Thi hành án Dân sự, thi hành án hành chính để triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó Đảng ủy chưa thường xuyên, quyết liệt, chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW chưa kịp thời; chưa cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW vào Quy chế hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thi hành án Dân sự tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Số vụ việc cưỡng chế thi hành án không thành công còn nhiều; một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm quy trình, nội dung theo quy định; chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW đối với tổ chức đảng, đảng viên; việc lưu trữ một số hồ sơ giải quyết đơn, thư chưa khoa học…

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Thi hành án Dân sự tỉnh, đảng viên là cấp trưởng, cấp phó Thi hành án Dân sự tỉnh tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đối với nội dung hạn chế, khuyết điểm; xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức khắc phục đồng bộ, dứt điểm, báo cáo UBKT Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2026.

2. Cho ý kiến về việc thực hiện quy trình, hồ sơ xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên vi phạm trong việc sử dụng đất do Nhà nước quản lý nhằm mục đích trục lợi.

3. Nghe Tổ công tác báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Quy chế, Quy định; căn cứ các quy định mới của Đảng, UBKT Tỉnh ủy tổ chức thảo luận, thống nhất trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh uỷ khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thống nhất ban hành: Quy chế về công tác địa bàn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quy định về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng; Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; Quy chế hoạt động của cụm địa bàn ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Điện Biên; Quy định về theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo thẩm quyền.

4. Tại kỳ họp, Thường trực UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; thống nhất giao Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng Kế hoạch giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết chiến lược tại một số tổ chức đảng; phổ biến, quán triệt một số văn bản mới, quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy, như: Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, 7/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 27/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.