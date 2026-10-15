Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng

Đoàn do đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự. Ảnh: Hoàng Hồng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam; đồng thời tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Hồng

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Hoàng Hồng

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Hoàng Hồng

Hoạt động là dịp để cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh.