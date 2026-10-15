Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai dâng hoa, dâng hương tri ân các thế hệ đi trước tại Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (xã Krong). Ảnh: Phan Tuấn

Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nằm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (khu 10) ghi dấu hoạt động của các thế hệ cán bộ Kiểm tra Đảng.

Thành lập tháng 6-1970, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tháng 3-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khởi công xây dựng công trình Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm lưu dấu quá trình hoạt động của Ban; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, qua đó phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Di tích.﻿ Ảnh: Phan Tuấn

Trước anh linh các thế hệ đi trước, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng hôm nay nguyện tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, đoàn công tác tham quan và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.