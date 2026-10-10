Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về nguồn, ôn lại truyền thống 78 năm ngành kiểm tra Đảng

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dâng hương trong chuyến về nguồn. Ảnh: Đoàn Mai

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Kiểm tra Đảng.

Đại biểu dự chương trình về nguồn chụp hình tại Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch. Ảnh: Đoàn Mai

Tại buổi họp mặt, đồng chí Tạ Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng và nhấn mạnh: Đây là dịp tri ân các thế hệ cán bộ kiểm tra qua các thời kỳ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong giai đoạn mới.

Cách đây 78 năm, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với sự phát triển của ngành Kiểm tra Đảng trong cả nước, ngành Kiểm tra Đảng thành phố Đồng Nai không ngừng được củng cố, kiện toàn. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 tổ chức đảng và 259 đảng viên, trong đó có 176 cấp ủy viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 463 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 500 tổ chức Đảng và 671 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 543 tổ chức Đảng và 19.759 đảng viên; xác minh tài sản, thu nhập đối với 456 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 235 đảng viên; tiếp nhận, xử lý 727 đơn thư.

Những kết quả trên cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.