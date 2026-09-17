Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

UBKT Thành ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ Khu phố 32, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây và Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3, thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa.

Các đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng gồm: Lưu Phước Dũng, sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 32, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi; Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3; Lạc Thái Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3; Phạm Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Theo UBKT Thành ủy, các đảng viên trên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi sinh hoạt, công tác. Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng.

UBKT Thành ủy cũng xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên, kết luận một số nội dung khác; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.