Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Hồ Chí Minh khai trừ 4 Đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ Khu phố 32 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây và Đảng bộ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3, nơi có 3 đảng viên bị khai trừ.

Các đảng viên bị xử lý với hình thức này gồm Lưu Phước Dũng, Chi bộ Khu phố 32, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi; Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3; Lạc Thái Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3; Phạm Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đảng viên trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi sinh hoạt, công tác.