Ủy ban Hòa giải theo UNCLOS ấn định lịch họp với Campuchia và Thái Lan

Thông cáo do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đưa ra ngày 9/10. (Nguồn: Khmer Times)

Theo thông cáo do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đưa ra vào tối 9/10, cuộc họp này đánh dấu một bước tiến mới trong tiến trình hòa bình do Campuchia khởi xướng nhằm giải quyết các bất đồng về vấn đề biển giữa hai nước. Tiếp nối những thảo luận mang tính xây dựng tại phiên họp đầu tiên ở Singapore, phiên họp sắp tới sẽ là cơ hội để hai bên thúc đẩy tiến trình và xác định các điểm đồng thuận về việc phân định ranh giới biển.

Đoàn đại biểu Campuchia sẽ do ông Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, đồng thời là đại diện của Campuchia trong vụ việc dẫn đầu; cùng tham gia có Phó Đại diện là ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Nhà nước về Các vấn đề Biên giới và một đoàn chuyên gia pháp lý. Mục tiêu chính của Campuchia là đạt được một giải pháp phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và sự thịnh vượng chung của khu vực, như ông Prak Sokhonn đã nêu trong bài phát biểu khai mạc trước ủy ban.

Campuchia đặt mục tiêu ký kết hiệp ước với Thái Lan nhằm xác định một đường ranh giới biển thống nhất, toàn diện giữa hai nước, hoặc đạt được thỏa thuận về việc cùng phát triển và chia sẻ công bằng các nguồn tài nguyên trong thời gian chờ thỏa thuận cuối cùng về hải giới. Nếu không đạt được một trong hai phương án trên, Campuchia sẽ đề nghị Ủy ban đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai, phù hợp với nghĩa vụ của cả hai nước theo UNCLOS.

(theo Khmer Times)