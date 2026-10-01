Ủy ban Chứng khoán và Cơ quan Tiền tệ Singapore hợp tác về tài sản số

Chiều 30/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về tăng cường hợp tác và kết nối thị trường vốn giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Tiền tệ Singapore. Ảnh: UBCKNN

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) ký biên bản ghi nhớ về nghiên cứu, phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR).

Mở rộng kết nối qua sản phẩm DR

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời cho rằng dư địa hợp tác giữa hai cơ quan còn lớn khi thị trường vốn hai nước ngày càng tăng cường kết nối.

Đối với sản phẩm DR, bà Vũ Thị Chân Phương đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Singapore.

Theo đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát hành và niêm yết DR.

“Việc phát triển các kênh kết nối thị trường như DR không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore”, Chủ tịch UBCKNN nói.

Bên cạnh DR, UBCKNN cũng quan tâm tới khả năng các công ty chứng khoán Việt Nam tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker) đối với các sản phẩm chỉ số trên thị trường Singapore.

Theo UBCKNN, FTSE Russell hiện phối hợp với MAS trong phát triển các sản phẩm chỉ số tại Singapore. Việc các công ty chứng khoán Việt Nam tham gia sâu hơn vào hoạt động này được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa các thành viên của hai thị trường.

Về phía Singapore, ông Lim Tuang Lee hoan nghênh hợp tác giữa SGX và VNX, đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm DR.

Ông cho rằng để DR vận hành hiệu quả cần sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, bao gồm ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ. Đồng thời, thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR cần được cung cấp đầy đủ, minh bạch cho thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài sản mã hóa

Một nội dung khác được hai bên trao đổi là kinh nghiệm quản lý thị trường tài sản mã hóa.

Chủ tịch UBCKNN cho biết đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi cơ quan quản lý vừa tạo điều kiện cho đổi mới và phát triển thị trường, vừa bảo đảm an toàn, minh bạch và kiểm soát các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm của Singapore, UBCKNN đề nghị MAS chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

UBCKNN cũng quan tâm đến cách MAS xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường, lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa, quản lý hoạt động phát hành và giao dịch, cũng như khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Đây được xem là những kinh nghiệm tham khảo trong quá trình Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý đối với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Ông Lim Tuang Lee cho biết MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp với UBCKNN, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngay sau cuộc họp song phương, tại trụ sở VNX diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm DR.

Thời gian qua, hai sở giao dịch đã tích cực trao đổi thông tin và phối hợp với các thành viên thị trường hai nước để nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết sản phẩm này.

Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để VNX và SGX tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm DR, qua đó tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Lễ ký có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cùng đại diện UBCKNN, MAS và SGX.