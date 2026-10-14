Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an, thời gian qua, một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đăng tải video, bài viết chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok nêu trên đăng tải các video tự biên tập, đưa ra những nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của công ty chứng khoán. Những nội dung này bị xác định là thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng, có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản “Kiến Trúc Sư” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước thực tế trên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, chia sẻ hoặc sử dụng làm căn cứ đưa ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư không nên tin theo những nhận định thiếu căn cứ, thông tin chưa được xác thực trên mạng xã hội, nhất là các nội dung liên quan hoạt động của công ty chứng khoán và diễn biến thị trường.

Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng thời nhấn mạnh, việc đưa ra nhận định, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc tiếp nhận thông tin có chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin và nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội là những yêu cầu cần thiết nhằm góp phần bảo đảm môi trường thông tin minh bạch, ổn định tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán.