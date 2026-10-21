Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ 2 Kiểm toán viên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hình minh họa).

Ngày 20/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố ba thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán, gồm quyết định đình chỉ tư cách hai Kiểm toán viên và việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với hai doanh nghiệp tại Đà Nẵng và An Giang.

Đình chỉ tư cách hai Kiểm toán viên đến hết năm 2026

Theo thông tin công bố, UBCKNN ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBCK ngày 19/10/2026 về việc đình chỉ tư cách Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 đối với hai Kiểm toán viên đang hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hai kiểm toán viên gồm ông Phan Thanh Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1009-2023-137-1 và ông Lưu Anh Tuấn, có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1026-2024-137-1.

Thời hạn đình chỉ tư cách Kiểm toán viên được chấp thuận đối với hai cá nhân nêu trên kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Thông tin về quyết định cho biết việc đình chỉ liên quan đến hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (mã chứng khoán FRC, giao dịch trên UPCoM). Kết quả kiểm tra hồ sơ kiểm toán được xác định không đạt yêu cầu.

Đáng chú ý, biện pháp được UBCKNN áp dụng là đình chỉ tư cách Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, không đồng nghĩa với việc đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hai doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng

Cũng trong ngày 20/10/2026, UBCKNN công bố thông tin hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát và Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Trong đó, Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát có mã chứng khoán HTP, địa chỉ trụ sở tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp có mã số đăng ký kinh doanh 0400459486. Theo thông báo của UBCKNN, doanh nghiệp này không còn tư cách công ty đại chúng.

Doanh nghiệp thứ hai là Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, mã chứng khoán NGC, có mã số doanh nghiệp 1700460163. Theo thông tin do UBCKNN công bố, doanh nghiệp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang.