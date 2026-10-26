Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo website giả mạo quỹ đầu tư VCBF

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được báo cáo của VCBF về việc một số website sử dụng tên, nhãn hiệu, khẩu hiệu và sao chép thông tin doanh nghiệp, sản phẩm của VCBF, khiến người dùng hiểu nhầm là website chính thức của công ty.

Cụ thể, website https://tai-chinh-dau-tu.luonghabdcc.chatgpt.site sử dụng tên, nhãn hiệu, khẩu hiệu và sao chép thông tin doanh nghiệp, sản phẩm của VCBF. Website này hướng người dùng truy cập https://quytangtruong.com/dashboard để mở tài khoản, đặt lệnh, nạp tiền, rút tiền và khai báo thông tin cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Theo UBCKNN, website https://quytangtruong.com/dashboard không thuộc sở hữu của VCBF. Tên miền “quytangtruong.com” gần giống tên “Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF” do VCBF quản lý. Website này tiếp tục sao chép, giả mạo hình ảnh, nhãn hiệu, khẩu hiệu của VCBF và đăng tải nhiều thông tin về các quỹ mở của công ty.

UBCKNN cho biết, trang thông tin điện tử chính thức của VCBF là https://www.vcbf.com.

Trước vụ việc trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi giao dịch.