Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo website giả mạo Công ty Quản lý quỹ Vietcombank

Ngày 26/10/2026, UBCKNN cho biết đã nhận được báo cáo của VCBF phản ánh tình trạng một số website sử dụng trái phép tên, nhãn hiệu, khẩu hiệu và sao chép thông tin doanh nghiệp, sản phẩm của công ty.

Cụ thể, website có địa chỉ tai-chinh-dau-tu.luonghabdcc.chatgpt.site sử dụng các thông tin, hình ảnh liên quan đến VCBF, khiến người truy cập có thể hiểu nhầm đây là website chính thức của VCBF

Từ website này, người dùng được hướng dẫn truy cập vào địa chỉ quytangtruong.com/dashboard để mở tài khoản, đặt lệnh giao dịch, nạp tiền, rút tiền và khai báo thông tin cá nhân.

Ảnh minh họa

Theo VCBF, website trên không thuộc sở hữu của công ty. Đáng chú ý, tên miền quytangtruong.com có cách đặt tên gần giống với tên Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF do công ty quản lý. Website này còn sao chép hình ảnh, nhãn hiệu, khẩu hiệu và đăng tải nhiều thông tin về các quỹ mở của VCBF, tiềm ẩn nguy cơ khiến nhà đầu tư nhầm lẫn khi tiếp cận dịch vụ.

UBCKNN cho biết, trang thông tin điện tử chính thức của VCBF là https://www.vcbf.com.

Trước tình trạng trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các kênh chính thức của doanh nghiệp trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt đối với các yêu cầu mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền./.