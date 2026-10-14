Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh minh họa do AI tạo

Ngày 14/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo hành vi đưa ra nhận định, thông tin sai lệch về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an, thời gian vừa qua, một số người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội đăng tải video, bài viết chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của công ty chứng khoán.

Ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản “Kiến Trúc Sư” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước sự việc trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần cảnh giác, thận trọng, không tin theo và không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Việc đưa ra nhận định, thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.