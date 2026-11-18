Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17/11, Ủy ban châu Âu (EC) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong năm 2026, sau khi khu vực này thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước tác động của xung đột tại Trung Đông và cú sốc giá năng lượng.

Theo dự báo kinh tế mới nhất của EC, nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 1,2% trong năm 2026, cao hơn mức dự báo 0,9% đưa ra hồi tháng 5/2026. Tốc độ tăng trưởng được dự báo duy trì ở mức 1,2% trong năm 2027 và tăng lên 1,3% vào năm 2028. EC hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong hai năm 2026–2027, đồng thời cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách cao và nợ công tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo dự báo kinh tế mùa Thu 2026 của EC, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp dự kiến chỉ tăng 0,4% trong năm 2026 và 0,6% trong năm 2027, thấp hơn đáng kể so với các mức dự báo tương ứng 0,8% và 1,1% được đưa ra hồi tháng 5. Với mức tăng trưởng này, Pháp trở thành nền kinh tế có triển vọng tăng trưởng yếu nhất trong số các nước thuộc Eurozone.

Về lạm phát, EC cảnh báo lạm phát tại Eurozone sẽ tiếp tục ở mức cao, tăng từ mức 2,1% năm 2025 lên 3,2% trong năm 2026 và duy trì ở mức 3,1% trong năm 2027, trước khi giảm xuống 2,1% vào năm 2028. Giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hồi đầu năm là nguyên nhân chính đẩy lạm phát lên cao.

Trong khi đó, tình hình tài chính công cũng được dự báo xấu đi. Thâm hụt ngân sách toàn Eurozone sẽ tăng từ mức tương đương 3% GDP năm 2025 lên 3,5% GDP năm 2026, tiếp tục tăng lên 3,6% GDP năm 2027 và 3,8% GDP năm 2028. Riêng Pháp, mức thâm hụt dự kiến lên tới 5,5% GDP trong năm nay, so với 5,1% GDP năm 2025, giảm nhẹ xuống 5,4% GDP năm 2027, trước khi tăng trở lại 5,7% GDP vào năm 2028 nếu chính sách không thay đổi.

Nợ công tại Eurozone cũng tiếp tục gia tăng, từ 88,6% GDP năm 2025 lên 89,6% GDP năm 2026, 90,5% GDP năm 2027 và 91,3% GDP năm 2028. Nợ công của Pháp cũng được dự báo tiếp tục tăng nhanh, từ 115,7% GDP năm 2025 lên 119,2% GDP năm 2026, 122,1% GDP năm 2027 và 123,2% GDP vào năm 2028.

Những dự báo mới cho thấy kinh tế Pháp đang đối mặt với thách thức kép: tăng trưởng chậm làm hạn chế khả năng tăng nguồn thu ngân sách, trong khi thâm hụt kéo dài và chi phí vay vốn gia tăng tiếp tục gây sức ép lên tài chính công. Diễn biến này đặt ra thêm khó khăn đối với nỗ lực của Chính phủ Pháp trong việc cân đối ngân sách năm 2027 và thực hiện mục tiêu đưa thâm hụt xuống dưới ngưỡng 3% GDP vào năm 2029.