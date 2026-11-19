Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh Reuters.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh cam kết kiên định của khối đối với quốc gia Đông Âu này. "5 năm kể từ khi cuộc chiến nổ ra, châu Âu vẫn sát cánh bên nhau. Chúng tôi giữ vững cam kết hỗ trợ Ukraine cả trong thời chiến lẫn thời bình", bà von der Leyen tuyên bố.

Theo đề xuất, Ukraine sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay này sau khi Nga chi trả các khoản bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra. Gói tài chính mới - vốn cần nhận được sự phê chuẩn từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) - sẽ bổ sung cho khoản vay tương tự trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí vào cuối năm ngoái để tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027. Đối với phần thiếu hụt ngân sách còn lại của năm tới, bà von der Leyen cho biết EU kỳ vọng các đối tác quốc tế khác của Kiev sẽ cùng chung tay đóng góp.

Về cơ cấu phân bổ, cơ quan điều hành của liên minh 27 quốc gia đề xuất dành tối đa 25 tỷ euro cho viện trợ quân sự và tối đa 20 tỷ euro để hỗ trợ ngân sách chung. Các quan chức EU cho biết Ủy ban châu Âu sẽ đứng ra đại diện cho toàn khối để huy động nguồn vốn này trên các thị trường tài chính quốc tế.

Đáp lại động thái từ Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh đề xuất này và khẳng định khoản vay sẽ "giải quyết một phần đáng kể" nhu cầu quốc phòng cũng như ngân sách của đất nước trong năm tới. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ kỳ vọng Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU sẽ sớm thông qua quyết định, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả các quốc gia thành viên.

Lý giải về sự cần thiết của gói hỗ trợ bổ sung, Cao ủy Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis chỉ ra rằng Ukraine đang cần thêm nguồn lực tài chính khẩn cấp do Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và làm gián đoạn hoạt động thương mại, đặc biệt là việc phong tỏa các tuyến đường xuất khẩu qua Biển Đen.

Về khả năng đạt được sự đồng thuận trong nội bộ khối, Chủ tịch Ursula von der Leyen bày tỏ sự tự tin rằng toàn bộ các thành viên EU sẽ ủng hộ khoản vay mới, bất chấp việc ba quốc gia gồm Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia từng từ chối tham gia gói hỗ trợ trước đó. Bà cho rằng ngay cả những nước không mặn mà với việc viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn cam kết hỗ trợ Kiev trên phương diện rộng hơn, do đó sự đồng thuận của họ đối với gói vay lần này có thể được phân bổ vào việc đáp ứng các nhu cầu dân sinh thiết yếu.