Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo thu hồi 120 xe Suzuki Satria F150 do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (Công ty) về chương trình thu hồi xe mô tô SUZUKI SATRIA F150.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia xin thông báo về Chương trình thu hồi nêu trên, cụ thể như sau:

Thông tin chung về Chương trình

Chương trình thu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng trên dòng xe mô tô SUZUKI SATRIA F150 được sản xuất từ ngày 12/6/2025 đến ngày 11/7/2025 do Công ty TNHH Việt Nam Suzuki nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Thông tin về sản phẩm

*Tình trạng phân phối: toàn bộ 120 chiếc (01 chiếc chưa bán cho khách hàng và 119 đã bán cho khách hàng) đã được Công ty xuất hóa đơn bán cho 38 đại lý trong thời gian từ ngày 22/8/2025 đến ngày 05/01/2026.

Doanh nghiệp liên quan

- Cơ sở sản xuất xe: PT Suzuki Indomobil Motor, In-đô-nê-xi-a.

- Cơ sở thực hiện thu hồi: Công ty TNHH Việt Nam Suzuki, địa chỉ: Đường số 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Phương thức thực hiện Chương trình

Khách hàng mang xe đến đại lý ủy quyền để tiến hành sửa chữa, thay mới đối với thiết bị bị ảnh hưởng. Đối với xe (số lượng 01) chưa bán cho khách hàng: đại lý ủy quyền thực hiện khắc phục trước khi giao xe; không giao cho khách hàng xe chưa khắc phục. Đối với xe (số lượng 119) cho khách hàng: Công ty phát hành thư thông báo thu hồi và bản tin dịch vụ (hướng dẫn kỹ thuật) cho đại lý và gửi tin nhắn cho chủ xe; đại lý liên hệ khách hàng để đưa xe đến đại lý ủy quyền thực hiện khắc phục.

Địa điểm: Các trạm dịch vụ của đại lý ủy quyền xe mô tô thuộc Suzuki Việt Nam trên toàn quốc (Danh sách cơ sở tham khảo tại https://suzuki.com.vn/danh-sach-dai-ly/xe-may).

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: Khoảng 0,9 giờ/ xe (mài mối hàn) hoặc 1,1 giờ/xe (mài mối hàn và thay bình xăng).

- Phương thức khắc phục khuyết tật: Mài mối hàn trên khung xe và lắp bộ tấm bình xăng phía sau (PLATE SET, FUEL TANK REAR, mã phụ tùng 44200-12810-RX0, gồm 02 tấm và 02 bu lông); thay bình xăng trong trường hợp cần thiết, theo hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất.

+ Kiểm tra số khung để xác định xe thuộc diện thu hồi; tháo bình xăng và kiểm tra tình trạng bình xăng.

+ Bình xăng không bong sơn: mài phẳng mối hàn trên ống cầu khung, sơn dặm phần khung bị lộ, lắp tấm đệm giữa bình xăng và khung, thay bu lông mới (bộ phụ tùng gồm 02 tấm 44262-12K00 và 02 bu long 01550-0612A).

+ Bình xăng bị bong sơn nhưng không rò rỉ nhiên liệu: sơn dặm bình xăng, sau đó thực hiện như trên.

+ Bình xăng bị bong sơn và rò rỉ nhiên liệu: thay bình xăng mới (44110-12K00-000) cùng gioăng bơm xăng và đệm bình xăng, sau đó thực hiện như trên.

+ Kiểm tra cuối cùng sau khắc phục: không rò rỉ nhiên liệu, bơm xăng và đèn lỗi động cơ (MIL) hoạt động bình thường, các chi tiết được lắp và siết đúng lực.

Thời gian dự kiến bắt đầu: 26/10/2026.

Thời gian dự kiến kết thúc: 25/10/2027.

Chi phí sửa chữa: Chi phí phụ tùng và nhân công khắc phục do nhà sản xuất chi trả theo cơ chế bảo hành chiến dịch thu hồi; mỗi xe chỉ được thực hiện khắc phục một lần. Khách hàng không phải trả chi phí khắc phục. Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu không chịu các chi phí liên quan đến vận chuyển, đi lại của khách hàng trong quá trình xử lý thu hồi.

Lý do thu hồi để sửa chữa/thay thế và cập nhật

Hiện tượng và cảnh báo

Khuyết tật có thể gây rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn và tài sản của người sử dụng xe.

Nguyên nhân: Phần mối hàn của khung xe có thể tiếp xúc với bình xăng, gây rò rỉ nhiên liệu, do thiết lập thiết kế và quy trình sản xuất chưa phù hợp.

Hướng dẫn biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho người tiêu dùng trong quá trình thu hồi

Theo yêu cầu của nhà sản xuất PT Suzuki Indomobil Motor quyết định thực hiện chương trình thu hồi theo Thư số SIM/510/Serv.R2/EXT/X/2026 ngày 15/10/2026.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến các trạm dịch vụ của đại lý ủy quyền xe mô tô thuộc Suzuki Việt Nam gần nhất để được kiểm tra và sửa chữa xe.

Liên hệ

Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến các trạm dịch vụ của đại lý ủy quyền xe mô tô thuộc Suzuki Việt Nam gần nhất hoặc số điện thoại của Công ty: 0251.3838.707 hoặc email: anlp@vietnamsuzuki.com.vn, hoặc tham khảo thông tin trên website: https://suzuki.com.vn/.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang tích cực giám sát Chương trình nêu trên do Công ty TNHH Việt Nam Suzuki thực hiện.