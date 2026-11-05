Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo mở rộng thu hồi 3.207 xe Mercedes-Benz.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cập nhật thông tin cụ thể về Chương trình thu hồi như sau:

Thông tin về Chương trình thu hồi

Chương trình thu hồi để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên một số mẫu xe Mercedes-Benz C200/300 & AMG C 43 4MATIC (số loại W206), GLC200/300 4MATIC (số loại X254) do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất, lắp ráp (xe CKD) và một số xe Mercedes-Benz AMG A 35 4MATIC (số loại: 177), AMG GLA 45 S 4MATIC/AMG GLB 35 4MATIC /GLB 200 (số loại 247) được nhập khẩu (xe CBU) và phân phối tại thị trường Việt Nam (theo chương trình thu hồi 7291007 của Mercedes-Benz AG).

Thời gian thực hiện chương trình mở rộng (lần 2): Từ 20/11/2026 đến 31/12/2031.

Đây là Chương trình thu hồi mở rộng (lần 2) của Chương trình thu hồi đã được Công ty triển khai trước đó. Thông tin chi tiết về Chương trình thu hồi trước đây được đăng tải tại đây. Ngoài các nội dung được cập nhật trong thông báo này, các thông tin khác liên quan đến Chương trình thu hồi đã công bố trước đây vẫn được giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.

Thông tin về sản phẩm

Danh sách bổ sung xe bị ảnh hưởng

Người tiêu dùng có thể tra cứu số VIN của các xe thuộc diện thu hồi tại đây.

Khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho người tiêu dùng

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe ô tô Mercedes-Benz trong diện bị ảnh hưởng, chủ động kiểm tra thông tin phương tiện thuộc diện thu hồi hay không và sớm đưa xe đến nhà phân phối ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam gần nhất để được kiểm tra và thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Người tiêu dùng có xe bị ảnh hưởng có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về chương trình thu hồi này thi có thể liên hệ nhà phân phối ủy quyền của Công ty trên toàn quốc hoặc qua số hotline: 1800 400 110 hoặc số điện thoại 0835889100, hoặc E-mail tới địa chỉ: customerservice-mbv@mercedes-benz.com để được hỗ trợ.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang tích cực giám sát Chương trình nêu trên do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trân trọng đề nghị các phương tiện truyền thông, báo chí phối hợp đưa tin để người tiêu dùng trên toàn quốc được biết.