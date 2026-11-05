Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí của Grab và các giải pháp cải thiện quyền lợi người tiêu dùng, đối tác tài xế và minh bạch thông tin

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia giám sát việc điều chỉnh chính sách giá, phí của Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chủ động triển khai các hoạt động rà soát, xác minh; làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình về các nội dung liên quan; làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận, làm rõ các phản ánh về chính sách giá cước, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ và ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của đối tác tài xế. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng làm việc, thu thập thông tin, số liệu từ một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam để làm rõ các chính sách đang được áp dụng trên thị trường; thu thập thông tin về chính sách giá, phí và chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á nơi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe trực tuyến, phục vụ việc đối chiếu, đánh giá chính sách áp dụng tại Việt Nam.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Do đó, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng, đối tác tài xế.

Theo đó, Grab đã chủ động đề xuất 06 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin triển khai từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Giảm phí nền tảng thu từ hành khách

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết 31/12/2027 theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

2. Giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế và giới hạn tổng mức phí Grab thu

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế). Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Mức phí và tổng khoản khấu trừ trước, sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Đối với GrabBike

Đối với GrabCar

Như vậy, sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán; so với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài khoản tiền này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

3. Bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt mức 35%

Trong quá trình làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế (tương đương 28,76% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike). Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, từ ngày 05/11/2026 bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động; đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền. Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

4. Tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế

Grab sẽ dùng khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt; và 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện, với mục tiêu hỗ trợ chi phí vận hành cho tài xế.

5. Khuyến mại, kích cầu đối với hành khách

Grab sẽ dùng khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV/2026.

Với các giải pháp như trên, Grab sẽ dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần giảm doanh thu do giảm phí và các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế, khuyến mại cho hành khách.

6. Nâng cấp giao diện ứng dụng của đối tác tài xế và minh bạch thông tin về phần thu của Grab

Kể từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp và cải tiến giao diện trên ứng dụng Grab Driver dành cho đối tác tài xế nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng cuốc xe; đồng thời, tăng cường kênh liên hệ, kết nối giữa Grab và tài xế (như chat, liên hệ tổng đài) và áp dụng biểu mẫu tra soát giúp tài xế dễ kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ và số tiền thực nhận.

Hình 1 - [Hiện tại]: Giao diện màn hình thể hiện các loại doanh thu, thuế, phí

cho đối tác tài xế.

Hình 2 - [Dự kiến]: Minh họa thiết kế cải tiến giao diện màn hình cho đối tác tài xế hiển thị chi tiết các loại doanh thu, thuế, phí liên quan của chuyến xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện các giải pháp, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường

Trong thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất; đồng thời xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của đối tác tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng nhằm đảm bảo các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đối tác tài xế, bảo đảm tính minh bạch và cạnh tranh công bằng, lành mạnh trên thị trường. Trường hợp phát hiện vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc rà soát chính sách giá, phí của Grab, trong thời gian vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM. Công tác kiểm tra cũng ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng, như khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm công khai thông tin và quyền chủ động lựa chọn của người tiêu dùng đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hoà các-bon trước khi xác nhận giao dịch. Qua theo dõi, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng hiển thị rõ ràng hơn các khoản phí, chi phí bổ sung và cho phép người tiêu dùng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ có thu phí. Đây là một trong những nội dung Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục quan tâm trong quá trình theo dõi thị trường, nhằm bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ phù hợp với điều kiện thị trường, hướng tới môi trường cạnh tranh hiệu quả, công bằng và lành mạnh; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch các điều kiện giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với Grab, cần thông báo đầy đủ, rõ ràng đến đối tác tài xế và người tiêu dùng về các nội dung điều chỉnh, bảo đảm thống nhất giữa thông tin đã công bố, chính sách áp dụng trên thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website; đồng thời duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát của khách hàng và đối tác tài xế.