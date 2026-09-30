Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo sản phẩm bị thu hồi tại nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng người tiêu dùng Việt Nam

Căn cứ các thông tin, tài liệu do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin tới người tiêu dùng Việt Nam về một số sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài, cụ thể như sau:

Loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M) - Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Chính phủ Ca-na-đa và Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS), sản phẩm loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M) của Công ty Audio Partnership Plc (Vương quốc Anh) đang được thu hồi tại Hoa Kỳ, Ca-na-đa và Hàn Quốc. Nguyên nhân thu hồi là pin lithium-ion trong loa có thể bị quá nhiệt, gây cháy, dẫn đến nguy cơ bỏng, các thương tích khác hoặc thiệt hại về tài sản. Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 04 báo cáo về các sự cố cháy, bốc khói hoặc vật liệu từ pin bắn ra ngoài; doanh nghiệp chưa ghi nhận trường hợp bị thương liên quan đến các sự cố này.

Các sản phẩm loa Cambridge Audio Yoyo (M) thuộc diện thu hồi (Thông báo chi tiết tại Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc).

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có màu xám nhạt, xám đậm và xanh, với số FD lần lượt bắt đầu bằng C10930, C10931 và C10965. Số FD được in ở mặt dưới của loa để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 714 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ và 309 sản phẩm đã được bán tại Ca-na-đa.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại các quốc gia nêu trên ngừng sử dụng và ngừng sạc ngay đối với loa thuộc diện thu hồi, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện và đặt thiết bị cách xa các vật liệu dễ cháy. Đồng thời, người tiêu dùng cần liên hệ với Công ty Audio Partnership Plc để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 - Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm pin sạc dự phòng NEWDERY, mã model ZHX-PB22, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do pin lithium-ion trong sản phẩm có thể phát nổ hoặc bốc cháy, gây nguy cơ bỏng và thiệt hại về tài sản. Doanh nghiệp đã tiếp nhận 09 báo cáo về hiện tượng sản phẩm phát nổ hoặc bốc cháy, trong đó có 01 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 2 triệu USD và 01 trường hợp bị bỏng. (Chi tiết tham khảo tại đây).

Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có vỏ màu đen, dây cáp màu vàng, tên thương hiệu “NEWDERY” được khắc ở mặt trước và mã model “ZHX-PB22” được in ở mặt sau để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ CPSC, khoảng 21.380 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ thông qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.

Người tiêu dùng có sản phẩm thuộc diện thu hồi được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay, ngừng sạc, ngắt kết nối sản phẩm với nguồn điện và các thiết bị khác, đồng thời đặt sản phẩm cách xa các vật liệu dễ cháy. Người tiêu dùng cần liên hệ với NEWDERY để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn tiền. Bên cạnh đó, NEWDERY Người tiêu dùng không bỏ sản phẩm vào rác thải sinh hoạt hoặc thùng thu gom tái chế thông thường; việc thải bỏ sản phẩm phải tuân thủ quy định tại nơi cư trú đối với thiết bị chứa pin lithium-ion bị thu hồi.

Kính thông minh INMO Air3 - Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm kính thông minh INMO Air3 do Công ty INMO International Technology Limited (Trung Quốc) nhập khẩu đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa. Nguyên nhân thu hồi là càng kính bên trái có thể bị quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài, gây nguy cơ bỏng, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 10 báo cáo về hiện tượng kính bị quá nhiệt, trong đó có các phản ánh về cảm giác nóng rát ở mặt và vùng tai trái.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có màu đen, với nhãn ghi “AIR3” và “INMO” ở mặt trong càng kính bên phải để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 1.643 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ và khoảng 120 sản phẩm đã được bán tại Ca-na-đa. Sản phẩm được bán trên các nền tảng Amazon.com, Inmoxr.com và Kickstarter.com trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026 (Chi tiết tham khảo tại đây).

Kính thông minh INMO Air3 thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay kính thông minh thuộc diện thu hồi và liên hệ với INMO để được sửa chữa miễn phí. Theo thông báo, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người tiêu dùng cập nhật hệ thống của kính lên phiên bản V3.16 thông qua hình thức trực tuyến. Người tiêu dùng cần hoàn tất việc cập nhật theo hướng dẫn trước khi tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush - Xuất xứ: Columbia

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây hóc, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nguyên nhân thu hồi là viên bi lăn ở đầu chai kẹo có thể bị bung ra trong quá trình sử dụng, tạo thành bộ phận rời có khả năng bị trẻ em hoặc người sử dụng nuốt phải.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi là chai kẹo nước vị chua Ricky Joy Sour Crush. Khoảng 2,3 triệu sản phẩm đã được bán tại Hoa Kỳ trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2026 thông qua các hệ thống bán lẻ như H-E-B, Forman Mills và các cửa hàng bán kẹo trên toàn quốc; đồng thời được phân phối trực tuyến qua các nền tảng Walmart.com, CandyFunHouse.com, RickyJoy.com và các kênh bán hàng khác (Chi tiết tham khảo tại đây).

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi, để sản phẩm xa tầm với của trẻ em và liên hệ với Công ty The Ricky Joy Company để được hướng dẫn hoàn tiền. Doanh nghiệp sẽ cung cấp nhãn vận chuyển trả trước để người tiêu dùng gửi trả sản phẩm thuộc diện thu hồi theo quy định.

Đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI - Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm đồ chơi Squeezy Dumplings thương hiệu GIHNJSI đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây hóc, tắc nghẽn đường ruột và các thương tích nghiêm trọng khác đối với trẻ em. Nguyên nhân thu hồi là bên trong đồ chơi có chứa các hạt hút nước. Trong trường hợp trẻ em nuốt phải, các hạt này có thể hấp thụ chất lỏng và nở ra trong cơ thể, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước hoặc có thể dẫn đến tử vong. Tại thời điểm công bố chương trình thu hồi, CPSC chưa ghi nhận báo cáo về sự cố hoặc trường hợp bị thương liên quan đến sản phẩm.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi là đồ chơi hình bánh bao bóp mềm (Squeezy Dumplings), được đựng trong hộp nhựa màu nâu nhạt mô phỏng xửng hấp. Khoảng 8.000 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ thông qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.com trong tháng 5 và tháng 6/2026. Sản phẩm được bán bởi Chenyuanhui với thương hiệu GIHNJSI (Chi tiết tham khảo tại đây).

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng cho trẻ em sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi ngay lập tức và bảo quản sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em. Người mua cần liên hệ với bên bán Chenyuanhui để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn tiền. Theo hướng dẫn thu hồi tại Hoa Kỳ, người tiêu dùng cần thực hiện việc đánh dấu chữ “RECALLED” trên sản phẩm, xử lý sản phẩm và gửi hình ảnh xác nhận theo yêu cầu của bên bán để hoàn tất thủ tục thu hồi.

Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream - Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), sản phẩm máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream do Công ty Love to Dream sản xuất (xuất xứ Trung Quốc) đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Úc. Nguyên nhân thu hồi là pin lithium-ion trong thiết bị có thể bị quá nhiệt trong quá trình sạc, dẫn đến nguy cơ cháy, gây thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Tại Úc, cơ quan chức năng đã ghi nhận các sự cố liên quan đến sản phẩm, trong đó có 01 sự cố gây thiệt hại về tài sản.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có model LTD-SM23. Tại Hoa Kỳ, khoảng 4.000 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán thông qua các cửa hàng Target, Nordstrom trên toàn quốc và các nền tảng trực tuyến như lovetodream.com, Amazon.com, Walmartmarketplace.com, babylist.com và poshmommy.com trong thời gian từ tháng 02/2025 đến tháng 9/2026. Tại Úc, sản phẩm được phân phối thông qua các cửa hàng trực tuyến, nhà bán lẻ trong nước và quốc tế; danh sách các đơn vị kinh doanh liên quan được công bố trong thông báo thu hồi của ACCC (tham khảo tại đây).

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại các quốc gia bị ảnh hưởng ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi; ngắt kết nối thiết bị với bộ sạc, đặt sản phẩm tại vị trí an toàn, cách xa các vật liệu dễ cháy và các yếu tố có thể gây hư hỏng thiết bị. Người tiêu dùng cần truy cập trang thông tin thu hồi của Love to Dream để thực hiện theo hướng dẫn về xử lý, thải bỏ sản phẩm và yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm theo quy định.

Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Úc.

Chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil - Xuất xứ: Puerto Rico

Theo thông báo của CPSC, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa đa năng Mistolin và Lestoil có hương thơm do Công ty Clorox Manufacturing Company of Puerto Rico sản xuất đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Chương trình thu hồi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán tại các khu vực nêu trên, không áp dụng đối với toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Mistolin và Lestoil.

Nguyên nhân thu hồi là sản phẩm có thể bị nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp, mắt hoặc vùng da bị tổn thương; những người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc đang sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài có nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Tại thời điểm công bố, CPSC chưa ghi nhận báo cáo về sự cố hoặc trường hợp bị thương liên quan đến sản phẩm.

Danh sách các mùi hương Mistolin thuộc diện thu hồi gồm: Alegra tu Día, Espíritu Play, Flores de Primavera, Fresco Despertar, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical, Manzana y Canela, Pino y Especias và Sólo para Ti. Các mùi hương Lestoil thuộc diện thu hồi gồm: Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical, Intenso Limon Boricua và Olas de Rincón.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi là các chai chất tẩy rửa Mistolin và Lestoil có các mùi hương được liệt kê trong thông báo của CPSC. Các chai bị ảnh hưởng có mã ngày sản xuất bắt đầu bằng “PR01”, theo sau là dãy số từ 25091 đến 26168. Người tiêu dùng cần đối chiếu đồng thời tên mùi hương và mã ngày sản xuất in trên vỏ chai với danh sách công bố chính thức để xác định sản phẩm có thuộc diện thu hồi hay không. (Chi tiết tham khảo tại đây).

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng sở hữu sản phẩm thuộc diện thu hồi ngừng sử dụng ngay lập tức, lưu giữ thông tin mã vạch và mã ngày sản xuất trên sản phẩm để liên hệ với chương trình thu hồi và thực hiện thủ tục hoàn tiền theo hướng dẫn của đơn vị phụ trách. Người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng hoặc phân phối các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng nhằm hạn chế nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn có trong sản phẩm.

Khuyến cáo đối với người tiêu dùng tại Việt Nam

Các sản phẩm nêu trên đã được cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Úc và một số quốc gia khác cảnh báo, thu hồi hoặc áp dụng biện pháp xử lý do phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn của người tiêu dùng. Các nguy cơ được ghi nhận bao gồm: cháy, bỏng do lỗi pin lithium-ion; nguy cơ tai nạn, thương tích do lỗi linh kiện phương tiện; nguy cơ hóc, tắc nghẽn đường ruột đối với trẻ em do đồ chơi chứa hạt hút nước; và nguy cơ phơi nhiễm vi khuẩn từ sản phẩm vệ sinh có khả năng bị nhiễm khuẩn.

Trong bối cảnh hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử xuyên biên giới và các hình thức kinh doanh qua nền tảng số ngày càng phát triển, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi tại nước ngoài vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ hoặc các kênh nhập khẩu không chính thức.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng:

- Chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng, đặc biệt đối với các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn như thiết bị điện, thiết bị sử dụng pin lithium-ion, phương tiện giao thông, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm hóa chất gia dụng;

- Đối chiếu các thông tin nhận diện sản phẩm như tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô, thời gian sản xuất, thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối với các thông báo cảnh báo, thu hồi được công bố bởi cơ quan chức năng trong nước và quốc tế để xác định sản phẩm có thuộc diện bị ảnh hưởng hay không;

- Ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi hoặc có dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng, như thiết bị điện bị nóng bất thường, phát sinh khói, mùi khét, cháy; pin bị phồng, biến dạng, rò rỉ; sản phẩm trẻ em bị nứt, vỡ, bong tách chi tiết; hoặc thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng có dấu hiệu bất thường về bao bì, chất lượng;

- Đối với các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion (như pin sạc dự phòng, thiết bị điện tử, thiết bị hỗ trợ cá nhân), không tiếp tục sạc hoặc sử dụng khi phát hiện dấu hiệu quá nhiệt, biến dạng, rò rỉ, phát sinh tia lửa hoặc cháy; bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, cách xa vật liệu dễ cháy và thực hiện việc thải bỏ theo hướng dẫn đối với sản phẩm chứa pin;

- Đối với đồ chơi trẻ em và các sản phẩm có cấu tạo tương tự đồ chơi (bao gồm các sản phẩm có chi tiết nhỏ, bộ phận lăn, viên bi, hạt hút nước hoặc các bộ phận có thể tháo rời), người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ trước khi cho trẻ sử dụng; không để trẻ tiếp xúc với các sản phẩm có nguy cơ bị tháo rời, nuốt phải hoặc gây hóc, nghẹn, tắc nghẽn đường tiêu hóa;

- Đối với thực phẩm, bánh kẹo có thiết kế dạng đồ chơi hoặc có bộ phận gắn kèm, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ bao bì, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn; không cho trẻ sử dụng sản phẩm nếu phát hiện bộ phận của bao bì, dụng cụ đi kèm hoặc chi tiết của sản phẩm có nguy cơ tách rời;

- Đối với các sản phẩm hóa chất gia dụng như chất tẩy rửa, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra nhãn hàng hóa, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn; không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi, bao bì, hoặc thuộc danh sách sản phẩm bị cảnh báo, thu hồi;

- Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng trong trường hợp sản phẩm thuộc diện thu hồi, bao gồm việc ngừng sử dụng, liên hệ đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc xử lý, tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo và thu hồi sản phẩm được công bố bởi cơ quan chức năng trong và ngoài nước để kịp thời nhận diện các nguy cơ mất an toàn, từ đó chủ động phòng tránh rủi ro trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa.