Ủy ban Bầu cử khôi phục hệ thống công khai tài chính tranh cử

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Bangor, Maine, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sự cố gián đoạn này xảy ra ngay trong giai đoạn nước rút trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, khiến việc công khai các khoản đóng góp chính trị khổng lồ của các nhà tài trợ lớn tạm thời bị ngưng trệ.

Thông báo từ FEC cho biết phần lớn các dịch vụ bị ảnh hưởng hiện đã vận hành bình thường trở lại. Cơ quan này đã chủ động đóng cổng kết nối hệ thống từ tối 26/10 sau khi phát hiện tin tặc tìm cách xâm nhập cơ sở dữ liệu, đồng thời yêu cầu các nhà quản lý tài chính chiến dịch tranh cử phải thiết lập lại toàn bộ mật khẩu đăng nhập. FEC nhấn mạnh cơ quan này chỉ có chức năng giám sát tài chính bầu cử chứ không điều hành quy trình tổ chức bỏ phiếu, do đó sự cố mạng này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của cử tri vào ngày bầu cử sắp tới.

Đánh giá về vụ việc, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc FEC chủ động ngắt kết nối là quyết định cần thiết nhằm bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn nguy cơ tin tặc sửa đổi hồ sơ.

Theo quy định của pháp luật Mỹ, các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) và các tổ chức liên quan bắt buộc phải gửi báo cáo tài chính trong vòng 24 đến 48 giờ để công khai các khoản chi nhằm ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên. Tuy nhiên, việc hệ thống kê khai điện tử của FEC ngừng hoạt động đã ngăn chặn khả năng giám sát của công chúng đối với dòng tiền vận động hành lang trong những ngày then chốt.

Tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên theo dõi tài chính chính trị OpenSecrets cho biết các nhóm vận động bên ngoài và các quỹ ẩn danh đã chi trung bình hơn 50 triệu USD mỗi ngày trong tuần trước khi hệ thống gặp sự cố, trong đó riêng ngày 20/10 mức chi tiêu được ghi nhận lên tới hơn 250 triệu USD.

Bà Hilary Braseth, Giám đốc điều hành OpenSecrets, bày tỏ lo ngại về tính minh bạch khi hàng trăm triệu USD từ các nguồn lực bên ngoài đang đổ vào các chiến dịch tranh cử bị chậm công bố. Một số chuyên gia giám sát độc lập cũng cảnh báo lỗ hổng thời gian này có thể tạo điều kiện cho các đối tượng xấu che giấu những khoản tài trợ gây tranh cãi vào phút chót.