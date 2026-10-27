Ưu tiên xe buýt và xe trung chuyển kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành

Xe buýt là phương tiện được lựa chọn để vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Vận chuyển nhiều loại hình, ưu tiên xe buýt và xe trung chuyển

Do đó việc bảo đảm năng lực kết nối thông suốt, thuận tiện và ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng phục vụ hành khách cũng như năng lực khai thác tổng thể sân bay.

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối sân bay Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, qua đó góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình.

Khu vực làm thủ tục hiện đại tại sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Song song với đó, ACV đang phối hợp các sở, ngành của thành phố nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách hàng không. Mục tiêu là hình thành mạng lưới vận tải kết nối liên tục, phục vụ 24/7, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách, tổ bay và người lao động.

Để tính toán phương án giao thông đi lại, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Đồng Nai, Cảng vụ hàng không Việt Nam, ACV đã thống nhất phương án tổ chức kết nối bằng phương tiện giao thông công cộng (xe buýt).

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: Hiện nay chưa có tuyến xe buýt trực tiếp kết nối vào sân bay Long Thành do sân bay chưa khai thác. Tuy nhiên trên hành lang Quốc lộ 51 có 4 tuyến buýt từ Bến xe Miền Đông cũ và sân bay Tân Sơn Nhất đang hoạt động, vì vậy có khả năng điều chỉnh, bổ sung nhánh để kết nối sân bay Long Thành trong tương lai. Bộ Xây dựng đã chấp thuận phương án tổ chức 17 xe buýt kết nối từ địa bàn thành phố đến sân bay Long Thành, trên cơ sở tổ chức 13 tuyến xe buýt kết nối sân bay và điều chỉnh hành trình hoạt động của 4 tuyến buýt nêu trên.

Làm sao hành khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ vận chuyển?

Để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách được tổ chức khoa học, thuận tiện và an toàn ngay từ giai đoạn đầu khai thác, ACV đang xây dựng phương án phân luồng và bố trí không gian dành riêng cho từng loại hình phương tiện tại sân bay Long Thành.

Theo đó, hệ thống xe buýt công cộng được ưu tiên bố trí tại khu vực đón trả khách tiếp giáp trực tiếp với nhà ga hành khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận phương tiện công cộng ngay sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay.

Đối với các phương tiện vận tải theo hợp đồng, xe du lịch và xe đưa đón theo đoàn, khu vực đỗ xe tập trung sẽ được bố trí tại các bãi đỗ ngoài trời và các khu vực chuyên dụng trong nhà để xe.

Đối với taxi và các phương tiện vận tải công nghệ, sân bay dự kiến bố trí hệ thống bãi đỗ chờ điều phối kết hợp với làn đón khách chuyên biệt trước nhà ga.

Bên cạnh đó, ACV kiến nghị cơ quan thẩm quyền xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định với nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và các khu vực tập trung đông hành khách. Việc hình thành mạng lưới điểm đón trả khách chuyên biệt sẽ giúp hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay, đồng thời hỗ trợ công tác tổ chức giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Mặc dù các phương án vận chuyển đã được thống nhất, song theo Sở Xây dựng Thành phố sẽ còn rất nhiều vấn đề liên quan cần đơn vị khai thác sân bay là Cảng hàng không quốc tế Long Thành tính toán, nhất là về hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như nơi đậu đỗ, trạm sạc điện, làn đường ưu tiên, qua đó bảo đảm điều hành, điều tiết hoạt động vận tải hành khách công cộng linh hoạt, cũng như tối ưu hóa thời gian di chuyển của hành khách nhằm bảo đảm hành trình đi lại giữa hai địa phương.

Đối với làn đường dành riêng cho xe buýt kết nối sân bay Long Thành, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng mới đây đã kiến nghị Sở Xây dựng làm việc cùng Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai xem xét, nghiên cứu bố trí bổ sung quy hoạch hạ tầng giao thông các tuyến đường ưu tiên hoặc dành riêng cho xe buýt nhằm hạn chế tối đa xung đột giao thông, nhất là khu vực dẫn vào sân bay Long Thành.

Kết nối bằng cao tốc, vành đai

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Nếu các tuyến đường kết nối sân bay không được đầu tư nâng cấp, mở rộng kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác sân bay cũng như niềm tin của hành khách. Thử tính toán, nếu quãng đường hơn 50km di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mất từ 3-4 tiếng để đến sân bay vì phụ thuộc vào xe trung chuyển, xe buýt, kể cả ùn tắc trên đường thì việc đi lại sẽ rất khó khăn.

Do đó, hệ thống đường bộ cao tốc, vành đai đang được đầu tư xây dựng được xem là phương án tăng thêm năng lực thông hành cho các phương tiện đường bộ. Trước mắt, tuyến Vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch (Dự án thành phần 1A) đưa vào khai thác tháng 8/2025 giúp kết nối trực tiếp sân bay Long Thành thông qua cầu Nhơn Trạch, đường tỉnh 25B và Quốc lộ 51. Bên cạnh đó, Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây cũng là tuyến chủ lực kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây cũng là tuyến chủ lực kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ đầu tư dự án, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có chiều dài gần 22km, được khởi công vào tháng 8/2025 với quy mô mở rộng lên 8-10 làn xe.

Dự kiến các hạng mục chính sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2026. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các tuyến buýt chất lượng cao, buýt trục kết nối sân bay.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại sân bay Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.