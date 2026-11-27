Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nêu khi đề xuất ưu tiên xây dựng Luật Học tập suốt đời. (Ảnh: ĐÌNH TUỆ)

Công nhận những gì người lao động đã học

Chứng chỉ của một khóa học ngắn hạn có thể được tính vào phần nào của chương trình đào tạo tiếp theo? Với người đi làm, câu trả lời quyết định họ còn phải học những gì, mất bao lâu và có thể thu xếp công việc để theo học hay không.

Đó là vấn đề bà Nguyễn Thị Mai Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nêu khi đề xuất ưu tiên xây dựng Luật Học tập suốt đời theo định hướng tại Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị. Bà cho rằng “cần phải ban hành cơ chế công nhận kết quả học tập ngoài nhà trường” và đề nghị xây dựng hệ thống chứng chỉ có thể tích lũy, chuyển đổi. Khi đó, kết quả từ các khóa ngắn hạn, kể cả khóa trực tuyến, có thể được xem xét để tính vào chương trình người lao động muốn học tiếp.

Theo bà Mai Hoa, các quy định hiện hành chủ yếu đề cập học tập suốt đời như một quan điểm giáo dục và gắn với giáo dục thường xuyên. Người trưởng thành còn học ở nơi làm việc, qua các khóa trực tuyến hoặc tại nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. Bà đề nghị làm rõ các hình thức học tập và xây dựng cơ sở dữ liệu về chương trình, cách đánh giá và công nhận kết quả. Khi thông tin về một khóa học có thể tra cứu, cơ sở tiếp nhận mới có căn cứ xem xét chứng chỉ do nơi khác cấp.

Tên khóa học và số giờ học chỉ cho biết một phần. Để đối chiếu với chương trình của mình, trường tiếp nhận cần biết người học đã nắm được kiến thức gì, có thể thực hiện công việc nào và đã được đánh giá ra sao. Đơn vị mở lớp cần công bố yêu cầu đầu ra và cách đánh giá. Trường tiếp nhận cần công khai điều kiện công nhận, thông báo phần được tính vào chương trình và phần còn phải học. Với hồ sơ chưa đủ thông tin, trường có thể đánh giá trực tiếp kiến thức, kỹ năng liên quan.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: ĐÌNH TUỆ)

Việc công nhận phần kiến thức, kỹ năng đã tích lũy cũng được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề cập trong định hướng đổi mới giai đoạn 2026-2030. Trong báo cáo tham luận tại hội thảo, Bộ trưởng nêu rõ cần "Hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng". Với người đi làm, các điều kiện công nhận cần được công bố ngay từ khi họ tìm hiểu khóa học. Biết trước phần nào có thể được tính vào chương trình tiếp theo, họ mới dự tính được thời gian và chi phí để trở lại lớp học.

Trở lại lớp học từ phần đã hoàn thành

Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: ĐÌNH TUỆ)

Ngay cả khi kết quả được công nhận, người lao động vẫn phải thu xếp ca làm và việc gia đình để theo học. Một chương trình đòi hỏi học liên tục trong thời gian dài sẽ khó phù hợp với những người có lịch làm việc thay đổi. Nếu chương trình được tổ chức thành từng phần và ghi nhận kết quả sau mỗi phần, người học có thể tạm dừng khi cần và biết sẽ tiếp tục từ đâu khi trở lại.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng giáo dục người lớn cần được đặt vào trọng tâm của giáo dục thường xuyên. Những thay đổi về công nghệ và việc làm khiến nhu cầu học thêm xuất hiện ở nhiều giai đoạn của cuộc đời. Và để đáp ứng nhu cầu ấy, cần quan tâm đến đội ngũ, nguồn lực và cách các trung tâm học tập cộng đồng phối hợp những cơ sở đào tạo khác.

Nhiều người đã đi làm tìm đến các lớp học nghề để cập nhật và nâng cao tay nghề. (Ảnh: THU TRANG)

Trung tâm học tập cộng đồng có thể là nơi người dân hỏi về khóa học, lịch học và điều kiện tham gia. Với những kỹ năng cần thiết bị và người hướng dẫn chuyên môn, trường nghề có thể đảm nhiệm phần thực hành và đánh giá. Sự phối hợp giữa các cơ sở cần đi đến một việc cụ thể: người học biết nơi nào tổ chức phần mình cần học và nơi nào có thể tiếp nhận kết quả sau khi hoàn thành.

Tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026 Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề cập việc doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Với các khóa đào tạo lại, yêu cầu của vị trí việc làm giúp nhà trường chọn đúng kỹ năng cần bổ sung. Kết quả thực hành là một căn cứ để cơ sở tiếp nhận xem xét khi người lao động đăng ký học tiếp.

Việc xây dựng Luật Học tập suốt đời có thể bắt đầu từ một câu hỏi mà người đi làm cần được trả lời ngay khi chọn khóa học: sau khi hoàn thành, phần kiến thức, kỹ năng nào có thể được tính vào chặng học sau? Khi biết trước câu trả lời, họ mới có thể quyết định học gì lúc này và thu xếp để trở lại lớp khi có điều kiện.