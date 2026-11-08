Ưu tiên vốn làm đường sắt nối hai sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội

Phối cảnh tổng thể Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Chinhphu.vn

Nội dung được nêu tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về phương án kết nối giao thông Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các tuyến đường sắt, hệ thống giao thông công cộng và các đầu mối vận tải lớn.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Vị trí nhà ga, các điểm trung chuyển phải phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và bảo đảm khả năng kết nối với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng.

Phương án tổ chức mạng lưới cần hướng tới giảm số lần trung chuyển, rút ngắn thời gian và chi phí đi lại, nhất là với hành khách quốc tế và người di chuyển đường dài.

Hà Nội cũng được yêu cầu nghiên cứu kinh nghiệm phát triển giao thông của Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc để lựa chọn phương án phù hợp.

Hà Nội, Bắc Ninh phải gửi đề xuất trước ngày 25/11

Bên cạnh kết nối với hai sân bay, Hà Nội sẽ phối hợp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh nghiên cứu hệ thống giao thông liên vùng, bảo đảm liên thông giữa các trung tâm đô thị, khu vực sản xuất, đầu mối vận tải và cảng hàng không.

Các địa phương cần xác định rõ danh mục công trình ưu tiên, nhu cầu vốn và tiến độ triển khai trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư.

Bắc Ninh được giao rà soát hệ thống giao thông tiếp cận sân bay Gia Bình, gồm các tuyến đường bộ, đường sắt và phương tiện vận tải công cộng kết nối khu vực nhà ga hành khách, hàng hóa.

Phương án phải phù hợp từng giai đoạn khai thác sân bay, tránh đầu tư chồng chéo hoặc thiếu đồng bộ giữa các công trình.

Hà Nội và Bắc Ninh có trách nhiệm hoàn thành rà soát, gửi đề xuất về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11.

Từ kết quả này, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp phương án kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận. Trong đó, kết nối đường sắt đô thị trực tiếp từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Gia Bình là nội dung được đặc biệt lưu ý.

Bộ cũng phải làm rõ danh mục dự án ưu tiên, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026.

Đẩy nhanh đường kết nối sân bay Gia Bình phục vụ APEC 2027

Song song với nghiên cứu đường sắt đô thị, Hà Nội và Bắc Ninh được yêu cầu đẩy nhanh dự án đường bộ kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô, bảo đảm tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Sân bay Gia Bình được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 256/2025/QH15, định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa và các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Theo quy hoạch, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh, xanh, có khả năng khai thác lưỡng dụng và cung cấp các dịch vụ hàng không quy mô lớn.

Với công suất dự kiến, sân bay Gia Bình sẽ cần hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với Hà Nội và các địa phương trong vùng, bên cạnh mạng lưới vận tải hiện có của sân bay Nội Bài.

Việc ưu tiên vốn cho đường sắt đô thị và đẩy nhanh tuyến đường bộ kết nối sân bay Gia Bình là hai nhiệm vụ được Chính phủ yêu cầu triển khai đồng thời. Phương án cụ thể, bao gồm danh mục công trình, nguồn vốn và tiến độ đầu tư, sẽ được Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong tháng này.