Ưu tiên vốn cho các tuyến đường bức xúc, chú trọng đảm bảo chất lượng công trình

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo.

312 tuyến đường đủ điều kiện triển khai trong năm 2026

Theo kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương, trong giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh sẽ đầu tư 4.089 tuyến đường với tổngchiều dài 4.869 km, 2.702 cây cầu và hơn 11.125 cống.

Riêng năm 2026, các địa phương đăng ký 341 tuyến đường, dài 565 km; 244 cây cầu và 2.873 cống.

Giám đốc Sở Xây dựng Dư Minh Hùng báo cáo tình hình rà soát các tuyến đường giao thông nông thôn đủ điều kiện triển khai trong năm 2026.

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Dư Minh Hùng cho biết: Qua rà soát, có 312 tuyến đường trên địa bàn 62 xã, phường đủ điều kiện triển khai thực hiện trong năm 2026, với tổng nhu cầu vốn hơn 583,3 tỷ đồng.

Trong số này, cấp xã đã tự cân đối được khoảng 235,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026; nhu cầu vốn cần tỉnh hỗ trợ, bổ sung là hơn 347,5 tỷ đồng.

Tính đến nay, có 25 tuyến (thuộc 7 xã, phường) đã triển khai thi công thực tế; khoảng 176 tuyến đã đủ điều kiện khởi công; còn lại 136 tuyến đang trong giai đoạn hoàn thiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc đang chờ cấp thẩm quyền phân bổ nguồn vốn.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tham dự cuộc họp.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, nếu nguồn vốn và các cơ chế tháo gỡ quy hoạch được đáp ứng trước ngày 15/10, tỉnh hoàn toàn có khả năng khởi công đồng loạt 312 tuyến trong tháng 10-11/2026, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% tổng kế hoạch vốn (583,3 tỷ đồng) trước ngày 31/1/2027.

Cân đối nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công

Về phương án tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Khanh thông tin: Tổng số vốn dự kiến có thể bổ sung cho Đề án trong năm 2026 là khoảng 222,6 tỷ đồng (đáp ứng khoảng 63,6% nhu cầu vốn theo đề xuất của các địa phương). Số vốn còn lại khoảng 127,02 tỷ đồng sẽ tiếp tục được rà soát, cân đối từ các nguồn hợp pháp khác.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Khanh phát biểu về phương án cân đối nguồn vốn bổ sung cho Đề án xây dựng giao thông nông thôn.

Để đảm bảo nguồn vốn được bố trí giải ngân hết trong năm 2026, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án trong những năm tiếp theo, lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành đối với các dự án, công trình đã được bố trí vốn. Song song đó, chủ động chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết cho các công trình dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, người dân tham gia giám sát

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn manh: Đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, đối với danh mục công trình năm 2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật từ nền đường, khoảng lưu không an toàn, đến khả năng thoát nước và tải trọng; thi công đường và cầu phải đồng bộ. Lãnh đạo các xã, phường phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình.

Về nguyên tắc hỗ trợ vốn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nêu rõ: Ưu tiên vốn cho các tuyến bức xúc, tiết kiệm tối đa kinh phí nhưng phải đảm bảo chất lượng.

“Các xã, phường phải bố trí nguồn lực để làm nền đất đen. Các tổ giúp việc của UBND tỉnh cần có sổ tay hướng dẫn về kỹ thuật, vật liệu. Tất cả các tuyến phải có tổ giám sát cộng đồng và công khai tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, dễ hiểu để người dân tham gia giám sát”, đồng chí Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh./.