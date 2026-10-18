Ưu tiên ứng phó khẩn cấp hàng đầu với dịch Ebola tại 22 quốc gia

Bảng thông tin cảnh báo dịch Ebola tại bệnh viện Nairobi ở thủ đô Nairobi, Kenya. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, khu vực Đông Địa Trung Hải thuộc mạng lưới quản lý của cơ quan y tế Liên hợp quốc bao gồm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, với ba quốc gia gồm: Djibouti, Somalia và Sudan được xếp vào diện ưu tiên ứng phó khẩn cấp hàng đầu. Động thái can thiệp quyết liệt này được đưa ra sau khi các đợt bùng phát dịch Ebola chết người do biến thể vi rút Bundibugyo gây ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng với một ca nhiễm vừa được xác nhận tại Kenya có liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dù cho đến nay toàn khu vực Đông Địa Trung Hải vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Ebola nào, song các cuộc giao tranh dữ dội, các dòng người tản cư ồ ạt cùng hệ thống y tế kiệt quệ tại nhiều quốc gia đang tạo nên những rào cản nghiêm trọng cho công tác phòng ngừa và ứng phó. Trong bài phát biểu hồi đầu tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi khu vực này là “tâm chấn của các nhu cầu nhân đạo toàn cầu”.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo, sẽ dành 93 triệu USD nhằm tăng cường ứng phó với dịch Ebola tại châu Phi. Trong đó, 80 triệu USD được sử dụng tại Cộng hòa Dân chủ Congo để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm; đồng thời huy động cộng đồng tham gia chống dịch. Số tiền còn lại, 13 triệu USD, hỗ trợ 11 quốc gia tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong khu vực.

Nguồn tài trợ cũng nhằm duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Ituri - tâm điểm của dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo; đồng thời bảo vệ sinh kế của các cộng đồng bị ảnh hưởng và bảo đảm trẻ em có thể tiếp tục đến trường an toàn. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, nước này đã ghi nhận 9.066 ca mắc Ebola, trong đó có 4.381 trường hợp tử vong.