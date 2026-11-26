Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 8 đến 11/11/2026, các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 đã tích được tổng cộng 607,99 triệu m3 nước. Trong đó, hồ Đắk Mi 4A và Sông Tranh 2 đã đạt mực nước dâng bình thường nhờ xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Thu Bồn. Riêng hồ A Vương và Sông Bung 4 có lượng nước về hồ thấp, dung tích tích nước tăng không đáng kể.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa cạn năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đơn vị vận hành không huy động hoặc huy động vận hành xả nước qua phát điện hồ A Vương với lưu lượng trung bình ngày ở mức tối thiểu để ưu tiên tích nước.

Đối với hồ Sông Bung 4, đề nghị tính toán lưu lượng xả qua phát điện phù hợp, bảo đảm mực nước hồ theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 6/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.